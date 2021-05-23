Під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля з людьми, один із пасажирів загинув. Поліція відкрила провадження

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Поліція Хмельницької області

У селі Кульчіївці, що неподалік від Кам’янця-Подільського, впала повітряна куля з людьми.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Як зазначається, інцидент стався під час Фестивалю повітряних куль у суботу, 22 травня, близько 20:45. На борту кулі перебували пілот і п’ятеро пасажирів — двоє чоловіків із Хмельницького, подружжя з Прилук і мешканець Кам’янець-Подільського району.

Унаслідок падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук, а його дружина, інші пасажири і 28-річний пілот, який є мешканцем Києва отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.