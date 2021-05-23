У Китаї через негоду під час гірського ультрамарафону загинув 21 бігун
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
У Китаї під час гірського ультрамарафону у провінції Ганьсу через різке погіршення погодних умови загинула 21 людина.
Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.
Загалом у змаганнях — забігу на 100 км нерівною місцевістю на висоті від 2 тисяч до 3,1 тисячі метрів — брали участь 172 спортсмени, восьмеро отримали травми та були госпіталізовані.
Причиною трагедії стало різке погіршення погодних умов: сильне зниження температури, що супроводжувалося крижаним дощем, градом і сильним вітром.
Місцева влада організувала рятувальну операцію, до якої залучили близько 700 рятувальників.
Наразі для розслідування всіх обставин трагедії створено спеціальну групу.
- Минулого року в Україні під час спортивних змагань в Одеській області зникла одна з учасниць марафону — Катерина Катющева. Її знайшли через 8 годин і доправили у лікарню. Зʼясувалося, що жінка спочатку отримала тепловий удар і знепритомніла, а коли стемніло, у неї сталося переохолодження. Згодом жінка померла від інсульту.