У Китаї через негоду під час гірського ультрамарафону загинув 21 бігун

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У Китаї під час гірського ультрамарафону у провінції Ганьсу через різке погіршення погодних умови загинула 21 людина.

Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

Загалом у змаганнях — забігу на 100 км нерівною місцевістю на висоті від 2 тисяч до 3,1 тисячі метрів — брали участь 172 спортсмени, восьмеро отримали травми та були госпіталізовані.

Причиною трагедії стало різке погіршення погодних умов: сильне зниження температури, що супроводжувалося крижаним дощем, градом і сильним вітром.

Місцева влада організувала рятувальну операцію, до якої залучили близько 700 рятувальників.

Наразі для розслідування всіх обставин трагедії створено спеціальну групу.