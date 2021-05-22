У Києві відбувся щорічний Транс-марш. Є кілька затриманих

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Поліна Карпова / «Бабель»

У Києві у суботу, 22 травня, відбувся марш трансгендерів. Захід стартував на Михайлівської площі, а закінчився на Поштовій, у ньому взяло участь приблизно 150 учасників.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та «Суспільне».

Цьогорічний марш пов’язаний з 25 травня 2019 року, коли Всесвітня організація охорони здоров’я виключила 11 діагнозів, пов’язаних із трансгендерністю, із категорії психічних захворювань.

Серед вимог учасників заходу: впровадити нову Міжнародну класифікацію хвороб в Україні, а також оновити чинний клінічний протокол і процедуру юридичного визнання гендеру.

Також вони вимагають, аби в українському законодавстві гендерна ідентичність була захищена від дискримінації.

На заході також були присутні представники праворадикальних організацій (приблизно 200 людей), зокрема, «Традиція та порядок» із гаслами «Бог! Батьківщина! Патріархат». Марш вони називали «парадом збоченців та душевнохворих».

Зазначається, що під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу, однак поліція їх оперативно затримала.