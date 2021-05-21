Суд арештував «Умку» і «Лашу Свана». У поліції їх називають найвпливовішими в Україні злодіями в законі
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Національна поліція
Печерський районний суд Києва 21 травня обрав запобіжні заходи злодіям з законі на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван». Їх обох взяли під варту в залі суду.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
«Умку» і «Лашу Свана» суд відправив на 60 днів під варту без права внесення застави.
Їм інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає як покарання позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, поліцейські затримали їх напередодні — 21 травня, назвавши «найвпливовішими в Україні злодіями у законі». Під час обшуків у них вилучили понад $3,2 мільйона. Правоохоронці також повідомили, що встановили всі їхні зв’язки — вони створювали злочинні угруповання та підбурювали людей до вчинення нових злочинів.
- У червні 2020 року народні депутати ухвалили президентський законопроєкт, який передбачає запровадження кримінального покарання для злодіїв у законі.