Одеській юридичній академії завдали 116 мільйонів гривень збитків через підроблені документи. Держреєстратору повідомили про підозру

Новини

Міністерство внутрішніх справ

В Одесі державному реєстратору повідомили про підозру — його дії спричинили понад 116 мільйонів гривень збитків Одеській юридичній академії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Слідство встановило, що у 2018 році реєстратор вніс зміни до держреєстру речових прав на нерухоме майно щодо власника об’єкту нерухомості. За даними правоохоронців, на підставі підроблених документів було скасовано право власності юридичної академії та приватного товариства, а нерухомість незаконно перереєстровано на іншу комерційну структуру.

Реєстратору інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

Правоохоронці також встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного відчуження та перереєстрації нерухомості.