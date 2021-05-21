Ейфелева вежа у липні відкриється для відвідувачів. На карантин її закрили в минулому році

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Ейфелева вежа в Парижі знову відкриється для відвідувачів 16 липня. Найзнаменитіша памʼятка Франції була закрита через карантин з жовтня минулого року.

Вежа буде працювати з обмеженнями — не більше 10 тисяч відвідувачів на день і дотримання соцдистанції. До пандемії за день на вежу піднімалися 25 тисяч відвідувачів. За рік її відвідували 7 млн осіб.

Продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня. Відкритими будуть всі поверхи памʼятки, за винятком деяких ділянок, де проводять ремонтні роботи.