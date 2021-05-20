СБУ завершила розслідування щодо командира Чорноморського флоту РФ, який у 2014 році блокував військові частини ЗСУ в Севастополі

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СБУ завершила досудове розслідування щодо командира 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Олександра Толмачова, який у 2014 році організував блокування Севастопольського загону морської охорони прикордонної служби України.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Унаслідок дій зловмисника українська військова частина не змогла виконати обов’язки щодо охорони державного кордону України, територіального моря та внутрішніх вод», — йдеться у матеріалах слідства.

Олександр Толмачов

Також зазначається, що Толмачов відповідав за блокування підрозділами збройних сил РФ військових частин ЗСУ та транспортних комунікацій.

«Підозрюваний сприяв безперешкодному вторгненню військовослужбовців ЗС РФ для здійснення військової окупації території півострова Крим, захопленню ними адміністративних будівель і ключових об’єктів військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе оборонне і стратегічне значення», — заявили в СБУ.

На думку слідчих, це призвело до порушення територіальної цілісності України та втрати об’єктів державної власності.

Наразі проти Толмачова відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 110 (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Слідчі вже передали обвинувальний акт до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.