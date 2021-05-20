Усі сперечаються: на Зеленському вишиванка чи косоворотка? Це вишиванка — пояснює етнограф (з фотодоказами!)

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olenazelenska_official / Instagram

В Україні 20 травня відзначають День вишиванки — з цієї нагоди президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська опублікували у них фото. Майже одразу у соціальних мережах користувачі заявили, що президент одягнений у російську косоворотку.

Але це не зовсім так — пояснила «Бабелю» етнограф, дослідниця традиційного одягу українців та автор проєкту «Спадок» Марія Квітка. За її словами, Зеленський вдягнутий у вишиту українську сорочку, «яких сотні з таким кроєм».

Марія Квітка також пояснила, що сорочка президента пошита за типом сорочки кінця ХІХ століття, а візерунок взяли з Дніпропетровської області.

Зазначимо, що у Володимира Зеленського сорочка має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок, а у дружини — квадратний виріз. Перша леді розповіла, що це їхня регіональна — Дніпропетровська — «вишиванкова» родзинка.

Зазначимо, що після публікації фото у Facebook почали писати, що президентське подружжя вдягло російський одяг — косоворотку (писали про це тут, тут, тут і тут).

Автор вишиванок дизайнер Артем Климчук розповів Vogue, що сорочки створювали за старовинними зразками оригінальних вишиванок, які віднайшли у музейних архівах Дніпропетровської області. Для Зеленського вибрали популярну в Східній Європі в XIX столітті модель сорочки зі скісним коміром, а європейський крій прикрасили вишивкою за мотивами зразка. Для Олени Зеленської дизайнер також створив вишиванку за мотивами старовинної сорочки, але було додано квадратний викот.

Це не перший раз, коли вишиванки Зеленських спричиняють дискусії. Так, минулого року подружжя виклало свій знімок у національному вбранні, створеному українським брендом ETNODIM.

Коли сама компанія похвалилася цим фактом у себе на сторінці, то у відповідь отримала хвилю негативу, переважно від тих, хто не є прихильниками Володимира Зеленського.