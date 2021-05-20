Співробітницю ОБСЄ п’ять років тому помітили на весіллі доньки бойовика Бабая. Тепер вона працює у Консультативній місії ЄС в Україні

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Евгений Спирин

Співробітниця ОБСЄ Євгенія Зимич, яку п’ять років тому сфотографували на весіллі доньки одного з ватажків бойовиків Бабая, перейшла на роботу в Консультативну місію ЄС в Україні. Ще після того інциденту ОБСЄ обіцяла звільнити її, але протягом кількох років цього не робила.

У квітні 2016 року були опубліковані фотографії Зимич на весіллі бойовиків. Там вона перебувала навіть у жилетці з написом OSCE.

В ОБСЄ оперативно відреагували на фотографії. Там зазначили, що самі фото були зроблені ще в червні 2015 року, а в самій місії шкодують про інцидент.

«Хоча спостерігачі не відвідували весілля як таке, фото чітко вказує на помилкове рішення з їхнього боку. Ці спостерігачі більше не працюють у місії», — зазначили там.

Але у 2018 році Зимич знову з’явилася на фотографіях, пов’язаних з ОБСЄ. Цього разу вона була на святкуванні дня народження іншої співробітниці Дріни Мілфорд. Сам же захід відбувався в офісі місії ОБСЄ у Луганській області.

Тепер же Зимич перейшла на роботу в Консультативну місію ЄС (КМЄС) в Україні. Ця місія була утворена в грудні 2014 року і займається допомогою українській владі у реформуванні сектора цивільної безпеки. Експерти місії надають стратегічні консультації та практичну підтримку, щоби зробити сектор цивільної безпеки України ефективнішим, дієвішим, прозорішим та таким, що користується довірою громадян.

20 травня на сайті ГУ Нацполіції у Кіровоградській області з’явилася новина про те, що представники Консультативної місії ЄС передали техніку та обладнання для ситуаційного центру правоохоронців. У ній зазначається, що КМЄС на зустрічі з керівництвом місцевої поліції представляли старший радник з питань загальної правоохоронної діяльності (Португалія) Луїш Машадо, експерт з питань загальної правоохоронної діяльності (Україна) Сергій Гривняк та експерт операційного департаменту (Україна) Євгенія Зимич. На фото з зустрічі також видно, що це та сама колишня співробітниця ОБСЄ, яку сфотографували на весіллі бойовиків.