«Країна без війни»: Зеленський назвав пріоритети своєї політики
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Офіс президента
Президент Володимир Зеленський назвав головні пріоритети своєї політики. Він виокремив судову реформу, деолігархізацію, а також інфраструктурні проєкти.
Про це він заявив під час пресконференції.
«Які пріоритети: номер 1 — ми будуємо країну без олігархів... Дійсно країну без олігархів... Зараз ви бачите результат. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. Держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету», — зазначив Зеленський.
За його словами, наразі варто закінчити земельну реформу. Головним же пріоритетом Зеленський називає побудувати «країну без війни».
- 20 травня президент Володимир Зеленський проводить пресконференцію на честь другого року перебування на посаді. Туди акредитували 100 ЗМІ та близько 200 журналістів. Сам захід проводять на території державного підприємства «Антонов».