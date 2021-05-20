«Країна без війни»: Зеленський назвав пріоритети своєї політики

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Президент Володимир Зеленський назвав головні пріоритети своєї політики. Він виокремив судову реформу, деолігархізацію, а також інфраструктурні проєкти.

Про це він заявив під час пресконференції.

«Які пріоритети: номер 1 — ми будуємо країну без олігархів... Дійсно країну без олігархів... Зараз ви бачите результат. Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. Держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету», — зазначив Зеленський.

За його словами, наразі варто закінчити земельну реформу. Головним же пріоритетом Зеленський називає побудувати «країну без війни».