Опитування: Зеленський серйозно відірвався від конкурентів і має найбільший рівень довіри серед усіх президентів

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський має найбільший рейтинг серед усіх конкурентів. За нього готові проголосувати 30,2% тих, хто визначився і буде голосувати.

Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 16—18 травня 2021 року.

На другому місці в рейтингу — Петро Порошенко з результатом у 12,8%. Далі йдуть Юрій Бойко (11,9%) та Юлія Тимошенко (11,1%).

У потенційному другому турі Зеленський також перемагає усіх конкурентів і набирає від 62 до 69% голосів.

Також чинний президент має найвищий рівень довіри серед усіх українських президентів. Зеленському довіряють 46% українців, Леоніду Кучмі — 36%, Леоніду Кравчуку — 36%, Віктору Ющенку — 29%, Петру Порошенку — 24%, Віктору Януковичу — 15%.

Водночас у відповідях на запитання про те, кого українці вважають найкращим президентом, Кучма обходить Зеленського. Найгіршим президентом називають Ющенка.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонні інтервʼю з використанням компʼютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність — 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,0%.