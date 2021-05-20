В Україні зробили перший мільйон щеплень проти COVID-19

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В Україні вакцинували від коронавірусу перший мільйон громадян. Станом на 19 травня, зроблено 1 012 815 щеплень.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, першу дозу вакцини отримали 964 747 українців, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 48 070 людей.

Лідери за кількістю вакцинованих — Київ, Дніпропетровська та Львівська області. Найбільше доз отримали люди у віці від 20 до 39 років (234 169 осіб). Це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій.

У розрізі пріоритетних груп більше всього доз пішло на співробітників поліції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших.

У гендерному співвідношенні найбільше було щеплено жінок — 525 723. Чоловіків щеплено — 87 092 людини.