У Конгресі США представили новий законопроєкт про співпрацю з Україною

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Ben Schumin / Flickr

У палаті представників Конгресу США презентували двопартійний законопроєкт «Про безпеку трансатлантичних комунікацій», який передбачає співпрацю з низкою країн, зокрема і Україною.

Про це пише посольство України в США.

«Законопроєкт «Про безпеку трансатлантичних комунікацій» (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, зі сторони Росії та Китаю у сфері телекомунікацій», — зазначили там.

Документом передбачається допомога від США Україні, Молдові, Грузії та країнам Західних Балкан у відновленні і посиленні телекомунікаційної інфраструктури. Співавторами законопроєкту стали 22 конгресмени.