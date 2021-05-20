Китайський марсохід надіслав перші фото з Марсу

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CNSA

Китайське національне космічне управління опублікувало дві фотографії і два відео, які зняв марсохід Zhurong («Журонг») під час першої посадки на червону планету. Фото управління опублікувало на сайті.

Одне зображення показує сонячні батареї марсохода Zhurong , друге — пейзаж попереду робота.

Зазначимо, що Zhurong має лазерний інструмент для оцінки хімічного складу гірських порід. Радар шукатиме під поверхнею замерзлу воду.

Zhurong на Марс доставили у рамках місії Tianwen-1, яка має одразу два завдання — доставити орбітальний апарат і марсохід. Головна відмінність китайського марсохода від американського — радіолокаційна станція підповерхневого зондування. Такий прилад на Марс ще ніхто не доправляв. Сенс його застосування в тому, щоб «зазирнути» на десятки метрів углиб планети і зрозуміти місцеву геологічну будову, а також розподіл скельних порід, ґрунту і льоду.

Китай став другою країною — після Америки — яка успішно посадила зонд на поверхню Марса й експлуатуватиме його протягом значного періоду часу. Однак це вже не перша спроба Китаю потрапити на Марс. У 2011 році була спроба спільного з Росією запуску. Але тоді ракета впала в Тихий океан.