ЦВК все ж визнала Вірастюка переможцем на довиборах у Раду

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Пресслужба партії «Слуга народу»

Центральна виборча комісія склала новий протокол за результатами виборів на окрузі № 87 — і визнала перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Про це заявили члени ЦВК під час засідання.

Після визнання недійсним голосування на 6 дільницях голоси за кандидатів змінилися. За Вірастюка — 14 811 голосів, за Олександра Шевченка (партія «За майбутнє») — 13 942 та Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») — 13 463.

«Відповідно до закону про вибори народних депутатів України народним депутатом обрано Василя Вірастюка», — додали на засіданні ЦВК.

Нагадаємо, що 1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом Вірастюка (через те, що ЦВК не перевірила всі порушення, що допустили під час виборів), а 5 травня ЦВК відмовилася зареєструвати Вірастюка нардепом.