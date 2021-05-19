У Білорусі в житловому районі розбився військовий літак Як-130. Загинули два пілоти

Новини

У Барановичах на житловий район впав навчально-бойовий літак Військово-повітряних сил Білорусі Як-130, обидва пілоти загинули.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Літак Лідської штурмової авіабази розбився між двоповерховими будинками. Його уламки і частини пошкодили фасади кількох будинків, але цивільних не зачепили. Повідомлень про поранених немає.

«Під час виконання навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту. Переконавшись, що траєкторія падіння літака лежить поза житловими будинками, льотчики катапультувалися. На жаль, обидва загинули», — заявили у відомстві.

Загинули майор Андрій Нічіпорчик і лейтенант Микита Куканенко.