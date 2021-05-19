Google презентувала нову версію Android. Це буде найбільше оновлення дизайну в історії

Новини

Google blog

Компанія Googlе на щорічній конференції для розробників презентувала нову версію своєї операційної системи — Android 12.

Про це пише пресслужба Google.

«Android 12 включає наймасштабнішу зміну дизайну в історії Android. Ми переосмислили все, від кольорів до форм, світла і руху. В результаті Android 12 став більш виразним, динамічним і індивідуальним, ніж будь-коли раніше», — підкреслили у компанії.

Там обіцяють, що тепер користувачі зможуть персоналізувати дизайн свого смартфону під себе за допомогою низки віджетів та кольорової палітри. Змінюватимуться і всі іконки та повідомлення.

Також Google зазначає, що нова операційна система оптимізує роботу процесора, завдяки чому телефон буде повільніше розряджатися.

Окрему увагу там приділили і безпеці. На новій Android з’явиться Privacy Dashboard — спеціальна панель, на якій можна буде побачити, які дозволи мають всі додатки на телефоні. А якщо раптом якийсь із них просто зараз використовує камеру або мікрофон, то користувач побачить спеціальне сповіщення про це.