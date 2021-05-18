Нардеп Яценко увійшов до фракції «Батьківщина»

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Космач Олександр / УНІАН

Народний депутат Антон Яценко, який був фігурантом журналістських розслідувань, увійшов до складу фракції «Батьківщина».

Про це на засіданні парламенту 18 травня повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Згідно з поданою заявою та частиною третьою статті 60 регламенту Ради, повідомляю про входження нардепа Антона Яценка до складу депутатської фракції політичної партії «Всеукраїнського обʼєднання «Батьківщина», — сказав Стефанчук на засіданні парламенту.

Що відомо про Яценка?

Антон Яценко є народним депутатом чотирьох скликань Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками «Батьківщини». А з 2012 року обирався по виборчому окрузі № 200 в Черкаській області: у 2012-му від Партії регіонів, а у 2014 та у 2019 роках — як самовисуванець. З 13 вересня 2019 року був членом депутатської групи «За майбутнє».

З нардепом пов’язували схему у сфері оцінки обʼєктів нерухомості, яка була відома як «майданчики Яценка». Хоча сам нардеп заперечував будь-який звʼязок з ними.

Авторизовані електронні майданчики зʼявилися після прийняття держбюджету на 2018 рік. Оцінювачі та нотаріуси були зобовʼязані подавати звіти про оцінку нерухомості до Єдиної бази. Згодом з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до бази.

Їх ЗМІ повʼязували з Яценком. У серпні 2018 року журналісти проєкту Bihus.Info повідомили, що за перший місяць три фірми-«прокладки», які працювали за цією схемою, отримали понад 23 мільйони гривень.

Зрештою, наприкінці 2019 року Рада ліквідувала ці «оцінювальні майданчики» з продажу нерухомості.