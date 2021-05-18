НБУ домовився з VISA та MasterCard про зниження комісій карток. Комерційні банки вже незадоволені

Новини

Ales Nesetril / Unsplash

Нацбанк України домовився з платіжними системами VISA та MasterCard про зниження внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Про це повідомляється на Facebook-сторінці НБУ.

«Зважаючи на стратегічну важливість для України подальшого розвитку безготівкової економіки та, зокрема, поширення безготівкових платежів, був узгоджений підхід щодо поступового зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж). Досягнутий компроміс ми вважаємо збалансованим і виваженим», — заявив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

За його словами, таке рішення сприятиме зниженню вартості безготівкових операцій для українців, які користуються платіжними картками.

З 1 липня 2021 року комісія знизиться до 1,2%, з 1 липня 2022 року — до 1%, а з 1 липня 2023 року — до 0,9%.

У комерційних банках вже висловили своє невдоволення таким рішенням. Співзасновник monobank Олег Гороховський вважає, що це було зроблено для великого бізнесу.

«Вітаю великих торговців з перемогою і бажаю більше лояльних, постійних клієнтів. Сподіваюся економія, отримана від зниження ставок еквайрингу, допоможе великому бізнесу більше коштів направляти на стимулювання покупців», — зазначив він.

Що стосується monobank, то Гороховський вже повідомив, що з 1 липня банк серйозно перегляне свою систему кешбеків.