Україна, Молдова та Грузія об’єдналися в «Асоційоване тріо» для спільного вступу в ЄС

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Facebook / Міністерство закордонних справ

Україна, Молдова та Грузія заснували новий формат співпраці під назвою «Асоційоване тріо». Вони будуть спільно займатися євроінтеграцією задля вступу до ЄС у майбутньому.

Про це пише пресслужба українського МЗС.

Для підписання спільного меморандуму до Києва прибули міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані та міністр закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой.

«Асоційоване тріо відображає чітку позицію наших трьох європейських країн: Україна, Грузія та Молдова є невіддільною частиною об’єднаної Європи та прагнуть увійти до Євросоюзу», — підкреслив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Згідно з меморандумом, всі три країни прагнуть подальшої інтеграції у політичний та економічний сектор Європейського Союзу, а також співпраці у багатьох інших сферах. Також вони пропонують створити додаткові інструменти для прискорення інтеграції України, Молдови та Грузії на внутрішній ринок ЄС.

Окремо наголошується і на посиленні співпраці у галузі безпеки та оборони з особливим акцентом на протидію гібридним загрозам.