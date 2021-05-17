«Укрпошта» купить комерційний банк. Оператор шукає оцінювача

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Поштовий оператор України починає процес покупки комерційного банку і шукає оцінювача.

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Укрпошта» оголосила тендер на відбір компанії-оцінювача, яка визначить банк для покупки. Оператор розглядає три потенційних банки, але Смілянський не вказує які.

За його словами, банк, що купується, буде невеликим, без відділень або з невеликою кількістю філій. У банка не повинно бути проблемних активів. Операцію з придбання планують завершити протягом півроку.