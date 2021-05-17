«Укрпошта» купить комерційний банк. Оператор шукає оцінювача
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Поштовий оператор України починає процес покупки комерційного банку і шукає оцінювача.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Укрпошта» оголосила тендер на відбір компанії-оцінювача, яка визначить банк для покупки. Оператор розглядає три потенційних банки, але Смілянський не вказує які.
За його словами, банк, що купується, буде невеликим, без відділень або з невеликою кількістю філій. У банка не повинно бути проблемних активів. Операцію з придбання планують завершити протягом півроку.
- Компанія-оператор «Укрпошта» завершила 2020 рік з чистим прибутком в 184,5 млн гривень. Раніше «Укрпошта» посіла 30 місце в рейтингу поштових компаній світу.
- У березні «Укрпошта» почала приймати електронні документи в додатку «Дія» для видачі посилок із післяплатою від 5 тисяч гривень та поштових переказів.