WSJ: Білл Гейтс пішов з ради директорів Microsoft через роман з підлеглою

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Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс залишив раду директорів IТ-гіганта в березні 2020 року через розслідування його сексуальних відносин з підлеглою.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Microsoft.

Рада директорів дізналася про відносини Гейтса з листа інженерки Microsoft. Вона вказала в ньому, що протягом багатьох років мала сексуальні стосунки з Гейтсом. Після цього, в кінці 2019 року рада найняла юридичну фірму для розслідування, а деякі її члени вирішили, що Гейтс нашкодив іміджу компанії. У результаті Гейтс пішов у відставку ще до завершення розслідування.

Прессекретарка Гейтса підтвердила факт роману «20-річної давнини», який закінчився «дружньо», але спростувала інформацію про причини виходу з ради директорів.

«Його рішення про вихід жодним чином не повʼязане з цим питанням», — сказала вона, додавши, що відставка Гейтса повʼязана із його бажанням зосередитися на благодійності. Це ж говорилося в заяві компанії в березні минулого року.

Раніше The New York Times писала про те, що у Гейтса була сумнівна репутація, а його поведінка створювала некомфортне середовище. Гейтс нібито кілька разів фліртував із співробітницями Microsoft, попри свій тривалий шлюб.