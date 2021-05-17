У США зійшов з рейок поїзд з небезпечними хімікатами. Влада евакуювала жителів невеликого містечка

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У США на північному заході штату Айова, на околиці містечка Сіблі зійшов з рейок товарний потяг, який віз небезпечні добрива і нітрат амонію. Аварія спричинила сильну пожежу та розлив хімікатів.

Про це повідомляють Associated Press і ABC News.

Представниця залізничної компанії Union Pacific Робін Тісвер повідомила, що під час аварії з рейок зійшло близько 47 вагонів, але бригада поїзду не постраждала.

Через небезпеку вибуху Управління з надзвичайних ситуацій округу Оцеола евакуювало з Сіблі близько 80 осіб (загалом у містечку проживає 3 тисячі людей). Влада евакуювала район у межах 8 км від аварії. Червоний Хрест в Айові відкрив центр для прийому сімей.

На місці аварії працюють пожежники і екстрені служби. Розмір збитків оцінюється.