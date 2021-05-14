РНБО затвердила стратегію кібербезпеки України на пʼять років

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Соколовська Інна / УНІАН

Рада національної безпеки й оборони ухвалила стратегію кібербезпеки України на наступні 5 років.

Про це на брифінгу за підсумками засідання заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Перше питання стосувалося кібербезпеки нашої країни. Хочу зазначити, що була ухвалена стратегія розвитку кібербезпеки на наступні 5 років. Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість формування документа, і актуальність — вони на найвищому рівні», — зазначив міністр.

За його словами, ця стратегія дозволить зробити Україну передовою державою в цій сфері. Федоров пояснив, що все — від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння того, що потрібно робити, щоб Україна стала передовою у кіберзахисті країною світу — зазначено у стратегії.