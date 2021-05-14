РНБО запровадила санкції проти 557 «злодіїв у законі» та 111 кримінальних авторитетів

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Пресслужба Офісу президента України

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 557 «злодіїв у законі» 111 кримінальних авторитетів.

Про це у зверненні за результатами засідання РНБО повідомив президент Володимир Зеленський.

«Після ухвалення закону про злодіїв у законі, стратегії боротьби з організованою злочинністю та дев’яти місяців роботи застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебуває не в Україні. А кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась удвічі: з 34 до 17 осіб. Сьогодні ми зробили все, щоб ця цифра дорівнювала нулю. У найближчий час і назавжди», — заявив президент.

Активи цих осіб будуть заблоковані, їм забороняється в’їзд на територію України скасовуються візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволи на імміграцію, а також забороняється набуття ними громадянства України. Вони будуть примусово видворені.

Такий самий пакет санкцій буде застосований до 111 кримінальних авторитетів. «Ми не кажемо вам «до побачення», ми кажемо «прощавайте», — підсумував президент.

Пізніше на брифінгу з приводу засідання РНБО секретар Радбезу Олексій Данілов повідомив, що зі 557 «злодіїв в законі» 542 є іноземцями, а 15 — громадяни України. Він також додав, що у формування цього списку брали участь СБУ та Національна поліція, а також західні партнери, зокрема Федеральне бюро розслідувань США та Центральне розвідувальне управління США.