«Слуги народу» наступного тижня обговорять звільнення міністра Степанова

Новини

УНІАН

Партія «Слуга народу» під час засідання 17 травня обговорить питання звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це повідомив очільник партії Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс.

«У нас буде засідання фракції, здається, у понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які палко за звільнення, частина людей, які не дуже за, і частина людей, які палко проти», — пояснив він.

Корнієнко зазначив, що через це всередині партії потрібно домовитися і дійти до компромісного рішення.