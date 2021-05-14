«Слуги народу» наступного тижня обговорять звільнення міністра Степанова
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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УНІАН
Партія «Слуга народу» під час засідання 17 травня обговорить питання звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Про це повідомив очільник партії Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс.
«У нас буде засідання фракції, здається, у понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які палко за звільнення, частина людей, які не дуже за, і частина людей, які палко проти», — пояснив він.
Корнієнко зазначив, що через це всередині партії потрібно домовитися і дійти до компромісного рішення.
- Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що в Раді найближчим часом обговорюватимуть кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Він також підтвердив, що нардепи обговорять звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.