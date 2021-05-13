Кремль відреагував на заяву Євросоюзу щодо Донбасу: Не плануємо нікого поглинати

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на публікацію, в якій йшлося, що Євросоюз вважає, що Росія «де-факто поглинає» окуповані території Донбасу.

Про це він заявив у коментарі російським журналістам, повідомляє РБК.

Пєсков стверджує, що Росія «не планує нікого поглинати». «Ніколи цим не займалася», — заявив він.

Про що йдеться?

Напередодні Bloomberg із посиланням на документ, який Євросоюз представив цього тижня державам-членам, повідомив, що ЄС упевнений, що Росія почала поступове поглинання частини непідконтрольних Україні територій Донбасу.

У цьому документі, за даними агентства, Брюссель заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, «спрямовані на інтеграцію де-факто непідконтрольних уряду територій України в Росію».

Зазначається, що Європейська зовнішньополітична служба готує доповідь з цього питання. У документі також представлені варіанти дій, які Євросоюз може здійснити «для підвищення стійкості України до російської агресії» та посилення підтримки в боротьбі з гібридними загрозами, включно з протидією кіберзагрозам і дезінформації.