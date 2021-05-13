У низці областей школярі продовжать навчання у червні — де вчитимуться улітку

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У Харківській, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях навчальний рік школярів завершиться у червні.

Так, у департаменті освіти та гуманітарної політики міськради Черкас повідомили, що школярі вчитимуться до 8 червня.

У Сумах навчальний рік продовжать на два тижні — до 11 червня, розповіла начальниця міського управління освіти Антоніна Данильченко.

«В кінці, думаю, що будуть більш розвантажені дні з консультаціями», — додала вона.

Хмельницький також продовжить навчання до 11 червня.

«Для 1—4 класів у цей період з 31 травня по 11 червня, оскільки вони очно навчалися весь квітень, організувати навчальний процес за допомогою екскурсій, навчально-пізнавальної практики та інших форм роботи. Для учнів 5—10 класів, які весь квітень навчалися дистанційно, власне, буде ще місяць для того, щоб у класно-урочній системі навчання закріпити знання, які були дані під час дистанційного навчання», — пояснила директорка міського департаменту освіти і науки Надія Балабуст.

У Тернополі навчальний процес планують завершити 8 червня, зазначила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк.

У Полтаві школярі вчитимуться до 9 червня. Про це повідомляється на сайті департаменту освіти Полтавської міської ради.

У Харкові 4 червня випускники отримають документи про освіту, інші учні — табелі, заявила директорка департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Анжеліка Крутова.

У Кропивницькому до червня будуть вчитися учні початкової школи.

«Тpавень — це місяць завеpшення навчальнo-вихoвнoгo пpoцесу. В 20-х числах тpавня учні 11-х класів завеpшать навчальний pік. Пoчаткoва шкoла в деяких закладах буде навчатися дo 7 абo дo 14 чеpвня. Це залежить від тoгo, скільки заклад пеpебував на каpантині», — заявила начальниця упpавління oсвіти міськoї pади Лаpиса Кoстенкo.

Львівська область поки не визначилася із датою закінчення навчального року. Місцеві чиновники припускають, що деякі школи працюватимуть до червня.

У Чернівцях останній дзвоник пролунає у суботу, 29 травня, оскільки, згідно з наказом управління освіти міської ради, 28 травня у школах проведуть зовнішнє незалежне оцінювання з математики, робочий день із п’ятниці переноситься на суботу.

У Запорізькій області останній навчальний день буде 28 травня.

У Києві заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський обіцяв, що «в столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть».