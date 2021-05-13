Електровози Alstom і водопостачання в Луганській області. Україна і Франція підписали чотири угоди на понад 1,3 млрд євро

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль і міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер підписали чотири угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро.

Угоди стосуються наступних проєктів:

постачання 130 електровозів французькою компанією Alstom на суму до 900 млн євро;

постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;

покращення водопостачання в Луганській області;

покращення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.

Шмигаль зазначив, що всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% і вище. Це має сприяти створенню тисяч нових робочих місць.

В інтервʼю Інтерфакс-Україна Ле Мер заявив, що Alstom готова підвищити рівень локалізації в контракті на постачання електровозів в Україну до 35%. Alstom — один зі світових лідерів (поряд із Siemens і Bombardier) у виробництві залізничного транспорту. Компанія працює більш ніж у 60 країнах.