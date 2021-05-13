Зеленський підписав закон про сертифікацію «Укренерго», що передбачає заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

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President Of Ukraine / Flickr

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про сертифікацію оператора передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС, який передбачає заборону на імпорт електрики з Росії та Білорусі.

Про це повідомили в Офісі президента.

Згідно із законом, оператор передачі електроенергії зможе отримати сертифікат ISO (Independent System Operator). Ця модель передбачає, що оператор користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України, і водночас це майно залишається у власності держави.

Оператором системи передачі може бути не лише власник системи передачі, як зараз, але й суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі або державній компанії.

Власник системи не може контролювати чи управляти організаціями, які виробляють або постачають електроенергію та займаються трейдерською діяльністю.

Окремим пунктом у законі передбачені повноваження Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Для цього регулятор має анулювати всі підсумки аукціонів з доступу до міждержавних мереж для постачання з Росії та Білорусі.