Індія тестуватиме свою вакцину від коронавірусу Covaxin на дітях

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Tim Reckmann / Flickr

В Індії планують протестувати власну вакцину від коронавірусу Covaxin на дітях від 2 до 18 років.

Про це пише NDTV.

Препарат виготовляє індійська компанія Bharat Biotech. У дослідженні візьмуть участь 525 дітей.

«Після детального обговорення комітет [Профільний експертний комітет (SEC) Центральної організації з питань стандартизації лікарських засобів (CDSCO)] рекомендував провести запропоновані II і III фази клінічних випробувань коронавірусної вакцини, інактивованої цільним віріоном, у віковій групі від 2 до 18 років», — йдеться в повідомленні.