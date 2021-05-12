Індія тестуватиме свою вакцину від коронавірусу Covaxin на дітях
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
В Індії планують протестувати власну вакцину від коронавірусу Covaxin на дітях від 2 до 18 років.
Про це пише NDTV.
Препарат виготовляє індійська компанія Bharat Biotech. У дослідженні візьмуть участь 525 дітей.
«Після детального обговорення комітет [Профільний експертний комітет (SEC) Центральної організації з питань стандартизації лікарських засобів (CDSCO)] рекомендував провести запропоновані II і III фази клінічних випробувань коронавірусної вакцини, інактивованої цільним віріоном, у віковій групі від 2 до 18 років», — йдеться в повідомленні.
- В Індії медики відмовляються вакцинуватися від коронавірусу препаратом місцевого виробництва. Щеплення від коронавірусу в Індії зробили понад 10,5 мільйона медиків. Але тільки 1,2 мільйона з них, або близько 11%, обрали місцеву вакцину Covaxin. Решту вакцинували препаратом Covishield, який виробляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Раніше повідомлялося, що Україна домовилася з індійською компанією Bharat Biotech про участь у клінічних випробуваннях її вакцини від коронавірусу.