Австралійська авіакомпанія Qantas запускає рейс «Достав мене на Місяць»

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Австралійська авіакомпанія Qantas 12 травня почне продавати квитки на рейс «Достав мене на місяць», його пасажири зможуть побачити Супермісяць — момент найбільшого зближення Місяця і Землі.

На сайті компанії йдеться, що рейс вилітає з внутрішнього аеропорту Сіднея в середу, 26 травня 2021 року. Літак протягом двох з половиною годин літатиме в південному небі.

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Квиток в економ-клас коштує від 499 австралійських доларів (понад 10 800 гривень), у преміум-економ — від 899 (понад 19 400 гривень), у бізнес-клас — від 1 499 (32 500 гривень).

«На борту нашого літака B787 Dreamliner, у якого найбільші вікна зі всіх пасажирських літаків, ви зможете насолодитися нічними вогнями матері-природи на висоті 12 км, а потім спостерігати схід Супермісяця, який співпаде з повним місячним затемненням — дуже незвичайна подвійна подія», — зазначили в авіакомпанії.

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Астроном CSIRO доктор Ванесса Мосс буде працювати з пілотами, щоб спроєктувати оптимальну траєкторію польоту, а також приєднається до польоту, щоб дати повне уявлення про Супермісяць і про все, що стосується космосу й астрономії.

Перед польотом для пасажирів бізнес-класу в аеропорту відбудеться коктейльна вечірка, що включатиме розважальну програму-сюрприз. Після цього — о 19:30 — мандрівники вирушать у політ, а повернуться до Сіднея о 22:15. На борту будуть доступні ексклюзивні товари, їжа та напої, подарункова сумка та памʼятний сертифікат.