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Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air запускає рейси з Києва до Об’єднаних Арабських Еміратів. Вони літатимуть до міста Дубай.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

Польоти розпочнуться з 1 липня 2021 року, а виконуватиме їх дочка Wizz Air — Wizz Air Abu Dhabi. Із Києва літаки вилітатимуть з аеропорту «Бориспіль», попри те що сама авіакомпанія базується в аеропорту «Київ» («Жуляни»). Це пов’язано з тим, що на цих рейсах літатимуть Airbus A321neo — 230-місні літаки, які аеропорт «Київ» прийняти не може.

Наразі у розкладі зазначені три рейси на тиждень: у вівторок, четвер та неділю. Мінімальна вартість квитка становить 40 євро в один бік.