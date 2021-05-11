Wizz Air запускає рейси з Києва до Об’єднаних Арабських Еміратів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air запускає рейси з Києва до Об’єднаних Арабських Еміратів. Вони літатимуть до міста Дубай.
Про це пише Центр транспортних стратегій.
Польоти розпочнуться з 1 липня 2021 року, а виконуватиме їх дочка Wizz Air — Wizz Air Abu Dhabi. Із Києва літаки вилітатимуть з аеропорту «Бориспіль», попри те що сама авіакомпанія базується в аеропорту «Київ» («Жуляни»). Це пов’язано з тим, що на цих рейсах літатимуть Airbus A321neo — 230-місні літаки, які аеропорт «Київ» прийняти не може.
Наразі у розкладі зазначені три рейси на тиждень: у вівторок, четвер та неділю. Мінімальна вартість квитка становить 40 євро в один бік.
- Лоукост-авіакомпанія Wizz Air ввела збір за надання місць поруч у салоні літака. Дорослим пасажирам нова послуга «Місця поруч» обійдеться в €12 за переліт в один бік і у €24 за переліт туди й назад.