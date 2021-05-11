Прокремлівська партія «Единая Россия» поведе на вибори бойовиків, які воювали на Донбасі

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«Единая Россия»

Партія «Единая Россия» цієї осені на виборах до органів влади всіх рівнів буде співпрацювати з так званим «Союзом добровольців Донбасу», що складається з бойовиків, які воювали проти України на Донбасі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Секретар генеральної ради партії «Единая Россия» Андрій Турчак заявив, що у політсили із «союзом» збігаються цілі й завдання, а підписанням угоди вони оформили свої вже існуючі «братерські, ділові» відносини.

Він додав, що «Единая Россия» планує «відчинити двері, щоб представники «Союзу добровольців Донбасу» могли бути представлені на найрізноманітніших рівнях — від депутатів селищних рад і районних зібрань, міських дум, регіональних парламентів і до Держдуми».

За словами Турчака, партія надає допомогу угрупованням «ДНР» і «ЛНР». Крім того, він заявив, що мешканці окупованих територій України, які отримали російський паспорт, зможуть взяти участь у виборах до Держдуми. За його словами, таких наразі 500 тисяч.

Головою правління «Союзу добровольців Донбасу» є Олександр Бородай, який 2014 року кілька місяців діяв як «прем’єр-міністр ДНР», а перед тим брав участь у захопленні Росією українського Криму. В Україні йому оголошена підозра за статтею Кримінального кодексу про створення терористичної організації, він перебуває в розшуку.

Бородай заявив, що члени організації — «люди активні та повинні реалізовуватися не тільки на війні». «Ми обрали шлях входження у внутрішню політику Росії. І тепер ми з величезним задоволенням говоримо, що ми йдемо на майбутні вибори разом із партією «Единая Россия», — сказав Бородай.