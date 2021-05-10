У Євросоюзі задля боротьби з відмиванням коштів можуть обмежити розрахунки готівкою

Новини

Pixabay

Європейська комісія хоче обмежити готівкові розрахунки в країнах Євросоюзу на суму більше €10 тисяч.

Про це заявила комісар ЄС із питань фінансових послуг Мейрид МакГіннесс в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

«Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Досить важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить», — сказала вона.

За словами єврокомісара, пропозиція обмежити суми готівкових розрахунків є частиною змін до законодавства щодо боротьби із відмиванням коштів, які Єврокомісія представить у липні. Вона назвала цей пакет законодавчих пропозицій «великим вибухом».

Також МакГіннесс розповіла, що в Європі планують створити орган, який боротиметься з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

«Він матиме багато повноважень і безпосередньо контролюватиме політику деяких великих банків щодо боротьби з відмиванням грошей», — пояснила єврокомісар.