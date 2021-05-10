У Євросоюзі задля боротьби з відмиванням коштів можуть обмежити розрахунки готівкою
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay
Європейська комісія хоче обмежити готівкові розрахунки в країнах Євросоюзу на суму більше €10 тисяч.
Про це заявила комісар ЄС із питань фінансових послуг Мейрид МакГіннесс в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.
«Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Досить важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить», — сказала вона.
За словами єврокомісара, пропозиція обмежити суми готівкових розрахунків є частиною змін до законодавства щодо боротьби із відмиванням коштів, які Єврокомісія представить у липні. Вона назвала цей пакет законодавчих пропозицій «великим вибухом».
Також МакГіннесс розповіла, що в Європі планують створити орган, який боротиметься з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
«Він матиме багато повноважень і безпосередньо контролюватиме політику деяких великих банків щодо боротьби з відмиванням грошей», — пояснила єврокомісар.
- Раніше у США запропонували ввести «податок на багатство» — 2% зборів для сімей, що володіють статками понад $50 млн. На переконання авторів законопроєкту, це допоможе в боротьбі з економічною нерівністю.