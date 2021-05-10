У Бразилії за зберігання наркотиків і зброї затримали Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків

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Гонтар Володимир / УНІАН

Бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на боці підтримуваного Росією угруповання «ДНР», затримали на батьківщині за зберігання наркотиків і боєприпасів.

Про це повідомляє бразильське видання Globo.

Поліцейський патруль зупинив 36-річного Лусваргі разом зі ще одним 25-річним місцевим жителем у муніципалітеті Президенті-Пруденті. Спочатку колишній бойовик «ДНР» давав неправдиві свідчення про себе. Але місцевий житель зізнався поліцейським, що хотів купити у Лусваргі марихуану.

У будинку колишнього бойовика знайшли 25 кілограмів марихуани, речовину, схожу на кокаїн, та 350 патронів. Вже на допиті він зізнався, що зберігає вдома наркотики і патрони нібито на прохання невідомих осіб. За це, за його словами, йому платили 3 000 реалів на місяць (близько 570 доларів).

Лусваргі також розповів, що повернувся в Бразилію місяць тому й шукав роботу у Презіденті-Пруденті.

Що відомо про Лусваргі?

Громадянин Бразилії, колишній військовий Французького легіону, а також службовець бразильської поліції. У 2014 році через Москву прибув на окупований Донбас, де приєднався до формування бойовиків «ЛНР» «Привид». Лусваргі очолював загін «Вікінг», сформований з іноземців.

У жовтні 2016 року працівники столичної прокуратури та Головного управління СБУ у Києві затримали Лусваргі в аеропорту «Бориспіль». 25 січня 2017 року Печерський районний суд міста Києва виніс вирок Лусваргі — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте вже за пів року, у серпні, Апеляційний суд Києва скасував вирок Печерського суду та відправив справу на новий розгляд.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти виявили Лусваргі в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП). Це викликало широкий резонанс у ЗМІ та соціальних мережах. У травні того ж року активісти націоналістичних організацій «С14» і «Національні дружини» та партії «Національний корпус» затримали Рафаеля Лусваргі й привели його до будівлі Служби безпеки України в Києві.

2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій і не передбачених законом збройних формувань.

Того ж року він потрапив у список обміну утримуваними особами і був переданий угрупованню «ДНР».