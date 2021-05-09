The Sunday Times: Двоюрідного брата Єлизавети ІІ звинуватили в намірах «продати доступ» до оточення Путіна

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Двоюрідний брат британської королеви Єлизавети II принц Майкл Кентський був готовий використати свій королівський статус для власної вигоди та за гроші «замовити слівце» за бізнесменів оточенню президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляють газета The Sunday Times і телеканал Channel 4 (потрібна підписка). Розслідування переказує BBC.

Журналісти вийшли на контакт із принцом, видаючи себе за власників золотодобувної компанії з Південної Кореї. Вони запропонували йому використати звʼязки та титули для просування інтересів компанії на російському ринку.

Друг принца, маркіз Редінг описав його як «неофіційного посла Її Величності в Росії». У розслідуванні стверджують, що маркіз заявив, ніби принц може зустрітися з Путіним і «замовити слівце» за компанію, яку «представляли» журналісти. При цьому, як стверджується в розслідуванні, маркіз попередив, що принц надає послуги «конфіденційно».

У розслідуванні також стверджують, що принц міг відправитися в пʼятиденну подорож до Росії за приблизно 50 тисяч фунтів. Крім того, автори матеріалу пишуть, що принц був згоден записати відеозвернення для рекомендації приватної компанії на тлі Кенсингтонського палацу, де він мешкає. Вартість такої послуги, згідно розслідування, мала становити $200 тисяч.

78-річний принц Майкл відкидає озвучені в розслідуванні твердження. Його офіційний представник заявив, що під час таємної зустрічі з журналістами маркіз «зробив заяви, які принц Майкл не хотів би і не міг би виконати». У заяві також сказано, що принц не контактував ані з Путіним, ані з його адміністрацієї вже 18 років. Крім того, зазначають, що Майкл понад 40 років займається бізнес-консалтингом і не отримує коштів з держбюджету.

Deutsche Welle зазначає, що Майкл Кентський знає російську мову і неодноразово бував у Росії з діловими і приватними візитами. Він один з небагатьох британців, які отримали російський Орден дружби.