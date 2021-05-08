Папа Римський підтримав ідею відмовитися від патентів на вакцини проти коронавірусу

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римський Франциск підтримує ідею відмови компаній-розробників вакцин проти коронавірусу від патентів на препарати. Раніше цю пропозицію підтримали США, але відкинули деякі європейські країни, зокрема Німеччина.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на заході щодо збору коштів для сприяння справедливому доступу до вакцин, Папа Римський наголосив, що світ заражений «вірусом індивідуалізму».

«Різновидом цього вірусу є закритий націоналізм, який запобігає, наприклад, інтернаціоналізму вакцин. Інший варіант — це коли ми ставимо закони ринку, інтелектуального ринку чи інтелектуальної власності над законами любові та здоровʼя людства», — сказав понтифік, нагадавши про велику кількість смертей.

Його заяви прозвучали в розпал дискусії про те, чи варто фармацевтичним компаніям відмовлятися від патентів на вакцини проти коронавірусу.

Про що йдеться?

5 травня адміністрація президента США Джо Байдена підтримала відмову від захисту інтелектуальної власності для вакцин проти COVID-19. Рішення було ухвалено на тлі зростання кількості хворих на коронавірус у світі.

«Адміністрація [США] твердо вірить у важливість захисту інтелектуальної власності, але в цілях припинення пандемії підтримує відступ від цих норм щодо вакцин від COVID-19», — йшлося у заяві торгового представника США Кетрін Тай.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус теж виступив за відмову.

У той же час, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення дії патентів задля збільшення виробництва, але це рішення, наголосив він, не стане «магічною пігулкою».