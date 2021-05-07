Шахтарям перерахували 237 млн гривень заборгованості із зарплати. Загальна сума боргу перевищує 1,5 млрд

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Кримський Андрій / УНІАН

Українським шахтарям перерахували 237 мільйонів гривень на погашення заборгованості із зарплати.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

«Сьогодні на рахунки вуглевидобувних підприємств було перераховано 237,3 мільйона гривень», — йдеться в повідомленні.

Водночас Міненерго звернулося до Мінфіну з проханням змінити помісячний розпис асигнувань загального фонду держбюджету на 2021 рік за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на квітень в обсязі 836,5 мільйона гривень з кінця 2021 року.

Зазначимо, станом на 21 квітня, за даними профспілки працівників вугільної промисловості України, гірникам заборгували понад 1,5 мільярда гривень грн, зокрема з початку року 1,046 мільярда.