Правоохоронці конфіскували партію першої горілки з Чорнобиля. Її мали відправити до Великої Британії

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Фото з сайту Державного агентства України з управління зоною відчуження

«Чорнобильська спиртова компанія» повідомила, що у березні правоохоронці вилучили півтори тисячі пляшок горілки «Атомік», яку планували відправити до Великої Британії. Вона вироблена з води та пшениці, зібраної у Чорнобилі.

Про це повідомляє «BBC Україна».

Партію доставили до прокуратури Києва. Її забрали з вантажівки на спиртозаводі у Карпатах. Напій, як зазначають його виробники, є першим споживчим продуктом із Чорнобиля після катастрофи на ЧАЕС 1986 року.

Наразі вони чекають результатів розслідування, але заявляють, що точна причина конфіскації — невідома. Професор Джим Сміт, який після багаторічного дослідження зони відчуження разом з українськими колегами заснував компанію «Чорнобильський спирт», вважає, що проблема може критися у акцизній марці.

«Схоже, нас звинувачують у використанні підробних акцизних марок. Але це не має сенсу, тому що пляшки призначені для британського ринку і маркуються акцизними марками Великої Британії», — пояснив він.

Підприємством керують учені. Дослідники вирощують експериментальні культури, намагаючись зʼясувати, чи можна з чорнобильських продуктів виготовити безпечні для споживання товари.

Скуштувавши перший «Атомік» у 2019 році, професор Сміт завив, що горілка виявилася «не більш радіоактивною, ніж будь-яка інша горілка».