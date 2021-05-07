В Україні виявили понад 8 тисяч нових заражених коронавірусом

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В Україні за минулу добу, 6 травня, коронавірусом заразилися 8 404 людини. Серед них 353 дитини та 185 медиків.

Про це у своєму Facebook написав очільник МОЗ Максим Степанов.

До лікарень через коронавірус потрапили понад 3 тисячі хворих, а 379 людей померли від ускладнень. Водночас 19 453 людини одужали від хвороби.

Найбільше нових випадків зараження зафіксували в Харківській (991), Дніпропетровській (622), Донецькій (571), Запорізькій (494) областях та в Києві (611).

Також протягом доби від коронавірусу вакцинували майже 38 тисяч людей. Загалом принаймні першу дозу вакцини отримала 821 тисяча українців.