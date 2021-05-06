«Виникла екстраординарна ситуація». ЦВК прокоментувала відмову реєструвати Вірастюка нардепом

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Центральна виборча комісія шукає розвʼязок для складної ситуації з довиборами до парламенту на 87 окрузі, де майже переміг кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк.

В опублікованій заяві ЦВК узагальнено коментує рішення Палати Верховного суду, яким було скасовано протокол ЦВК про результати виборів, і каже про екстраординарну ситуацію.

«На сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів у межах її повноважень», — сказано в заяві.

До яких саме дій вдасться комісія — не зрозуміло.