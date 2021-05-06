«Виникла екстраординарна ситуація». ЦВК прокоментувала відмову реєструвати Вірастюка нардепом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Центральна виборча комісія шукає розвʼязок для складної ситуації з довиборами до парламенту на 87 окрузі, де майже переміг кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк.
В опублікованій заяві ЦВК узагальнено коментує рішення Палати Верховного суду, яким було скасовано протокол ЦВК про результати виборів, і каже про екстраординарну ситуацію.
«На сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів у межах її повноважень», — сказано в заяві.
До яких саме дій вдасться комісія — не зрозуміло.
- Довибори до Верховної Ради на 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко від «За майбутнє» у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.
- Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів через втрату бюлетенів.
- 1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом Вірастюка. 5 травня ЦВК відмовилася зареєструвати Вірастюка нардепом.