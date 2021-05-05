RFI: Російські найманці в ЦАР беруть участь у стратах, пограбуваннях і групових зґвалтуваннях

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Російські найманці в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) активно вбивають мирних жителів, займаються пограбуваннями і здійснюють групові зґвалтування.

Про це йдеться в матеріалі France Mеdias Monde — найвпливовішого французького ЗМІ в Африці. Сам матеріал ґрунтується на доповіді спеціальної робочої групи ООН про використання найманців в Африці.

Журналісти зазначають «діяльність» інструкторів і бійців російських «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU (формально — гірничодобувна компанія), які воюють на боці урядової армії. Зібрані докази та свідчення очевидців говорять, що тільки з січня до середини квітня цього року російські фахівці та найманці здійснили 26 позасудових страт, пʼять групових зґвалтувань і 27 незаконних арештів з подальшими тортурами на допитах.

У матеріалі описуються кілька прикладів, факт яких підтвердили жертви і свідки. Так, у грудні 2020 року росіяни розстріляли машину з гуманітарним вантажем і цивільними, яка через несправності не загальмувала на КПП.

У лютому 2021 року найманці після бою в місті Бамбарі розстріляли мирних жителів. Вони відтіснили заколотників експрезидента Франсуа Бозізе на околицю, і ті сховалися в мечеті та медичному центрі, де вже ховалися цивільні. Росіяни з числа інструкторів почали стріляти без розбору. «Вони не намагалися зʼясувати, хто був бунтівником, а хто цивільним. Вони хотіли вбивати людей», — розповіло джерело RFI. Було вбито щонайменше 15 осіб, зокрема й діти.

У місті Босангоа жителі повідомили про масові пограбунки. Найманці відібрали у них худобу і меблі. «Вони вбивають навіть свиней. Вони не купують їжу. Коли їм хочеться їсти, вони вбивають худобу, яку розводять люди», — розповів один з представників міської влади.

Також наводяться випадки зґвалтування. У лютому в Ялоке шестеро найманців увірвалися в один із будинків і майже 4 години ґвалтували 24-річну жінку. 15 лютого найманці зґвалтували 20-річну дівчину Габріелу. Вона намагалася зловити в Бангі таксі до настання комендантської години, але її «підібрали» військові.

«Це були росіяни, тільки один говорив французькою», — розповіла дівчина. Її відвезли в незнайоме місце і серед коробок з-під зброї ґвалтували всю ніч. «Вони знущалися наді мною як над твариною [...]. Я думала, що росіяни тут для того, щоб нам допомагати», — заявила постраждала.