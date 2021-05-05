ОАЕ вже почали надавати громадянство багатим іноземцям

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Обʼєднані Арабські Емірати почали надавати громадянство багатим іноземцям, які працюють у місцевих компаніях. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

За останні місяці влада ОАЕ вже видала паспорти кільком десяткам експатів. Серед них, зокрема — президент авіакомпанії Emirates Тім Кларк, генеральний директор Etihad Airways Тоні Дуглас, колишній гравець «Реал Мадрид» Мічел Сальгадо, який відкрив в Дубаї футбольний клуб. Усі вони від коментарів відмовились.

FT пише, що в такий спосіб уряд ОАЕ хоче переконати багатих експатів залишитися якомога довше, щоб збільшити витрати всередині країни і підтримати ціни на нерухомість. Видання зазначає, що нові правила вводяться на «найближче півстоліття». Крім того, влада має намір видати 10-річні «золоті візи» тисячам іноземних фахівців і їхнім сімʼям. До цього уряд пропонував закордонним співробітникам одразу покинути країну після завершення контракту.

«Ми хочемо, щоб люди називали Абу-Дабі своїм домом», — зазначив голова департаменту економічного розвитку столиці ОАЕ Мохаммед Аль Шорафа Аль Хаммаді. За його словами, іноземці повинні відчувати, що можуть залишитися в країні, щоб «жити і розвиватися» і навіть зустріти старість.

Видача громадянства іноземцям стала можливою завдяки змінам до відповідного закону. Обʼєднані Арабські Емірати стали першими з країн Перської затоки, що нададуть іноземцям можливість отримати громадянство. Претендувати на нього зможуть інвестори, лікарі, фахівці, винахідники, вчені, інтелектуали, художники і члени їхніх родин.

Кандидатуру іноземця для отримання громадянства має затвердити Кабінет міністрів, правителі та виконавчі ради еміратів. Якщо іноземець відповідає вимогам країни, він складає присягу. Але якщо в якийсь момент він порушить одну з умов (наприклад, продасть нерухомість), його позбавляють громадянства.