У Сербії всі, хто вакцинується від коронавірусу, отримають від уряду по $30

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Japanexperterna.se / Flickr

Сербська влада вирішила заохотити громадян вакцинуватися від коронавірусу та готова виплачувати їм по $30 за щеплення.

Про це заявив президент країни Александар Вучич в ефірі телеканалу Pink.

За його словами, усі люди, старші за 16 років, які вакцинуються до 31 травня, отримають матеріальну допомогу — 3 тисячі сербських динарів (приблизно $30).

«Ми не можемо ввести негативні та дискримінаційні заходи стосовно тих, хто не хоче вакцинуватися, що я вважаю дуже егоїстичним і безвідповідальним. Тому ми ухвалили рішення надати додаткову фінансову допомогу всім щепленим громадянам», — пояснив він.

Окремо Вучич додав, що якщо людина відмовилася від вакцинації, а після цього заразилася коронавірусом, то уряд не планує виплачувати їй лікарняний.