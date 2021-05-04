Білл та Мелінда Гейтс розлучаються після 27 років шлюбу

Новини

World Economic Forum / Flickr

Американський мільярдер та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс оголосив про розлучення зі своєю дружиною Меліндою.

Про це пише CNN.

«Ми й далі віримо у спільну місію і працюватимемо у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо разом зростати як пара», — йдеться у заяві пари.

Вони зазначили, що виховали «трьох неймовірних дітей», а також створили благодійний фонд, який працює для допомоги людям.

За офіційними даними, статки подружжя становлять понад 51 мільярд доларів.