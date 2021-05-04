Білл та Мелінда Гейтс розлучаються після 27 років шлюбу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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World Economic Forum / Flickr
Американський мільярдер та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс оголосив про розлучення зі своєю дружиною Меліндою.
Про це пише CNN.
«Ми й далі віримо у спільну місію і працюватимемо у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо разом зростати як пара», — йдеться у заяві пари.
Вони зазначили, що виховали «трьох неймовірних дітей», а також створили благодійний фонд, який працює для допомоги людям.
За офіційними даними, статки подружжя становлять понад 51 мільярд доларів.
- Білл та Мелінда Гейтс познайомилися у 1987 році у компанії Microsoft. У 1994 році вони влаштували весілля на Гаваях.