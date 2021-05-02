Статуї римського імператора Костянтина повернули вказівний палець, який відпав від неї 500 років тому

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У римському музеї до статуї колос Костянтина Великого прикріпили палець, який відпав ще у XVI столітті. Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники вважають, що вказівний палець відірвався, коли в 1584 році сферу, яку тримав Костянтин, відокремили від руки та помістили на вершину колони, що стояла на Аппієвій дорозі — найважливій дорозі Римської імперії.

Палець знайшли в колекції маркіза Джампьетро Кампала, яку придбав Лувр у 1836 році. У 1913 році знахідку в Луврі помилково класифікували як палець ноги, але у 2018 році дослідниця встановила, що все ж таки це фрагмент пальця на руці. Здогадку підтвердили за допомогою 3D-графіки — археолог Лувру поєднав модель пальця з моделлю колоса, і вони ідеально збіглися.

Палець «ідеально» поновили на його законному місці з використанням «неінвазивної, оборотної та невидимої системи».