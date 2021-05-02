В Угорщині знайшли орлана, який зник у Німеччині 18 днів тому
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
lizdance14 / Flickr
В Угорщині знайшли білоплечого орлана Ґробі, який зник з німецького міста Ремшайд 12 квітня. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Птаха виявили в угорському національному парку Ершег. Власниця Ґробі упізнала його за світлинами і зраділа з того, що він живий і здоровий. Однак через коронавірусні обмеження вона не може поїхати до Угорщини, щоб забрати птаха додому.
З Угорщини повідомили, що птах був виснажений і голодний, його нагодували куркою.
6-річний Ґробі втік з німецького парку 12 квітня. Встановити його місцеперебування було неможливо, оскільки орлан втратив прикріплений передавач.
- Орлан — це великий хижий птах родини яструбових, що живе переважно біля водойм і харчується рибою.