МВС: Великодня ніч минула спокійно, богослужіння відбулися у 13 тисячах храмів

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Володимир Шуваєв / «Бабель»

Великодня ніч в Україні минула без порушень громадського порядку.

Про це повідомляє МВС.

«Наразі грубих порушень правопорядку та карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку парафіян і дотримання карантинних обмежень у великодню ніч забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців», — зауважив перший заступник міністра Сергій Яровий.

В ніч з 1 на 2 травня великодні богослужіння відбулися у більш ніж 13 тисячах церков і храмів України. Яровий нагадав усім підрозділам відомства, що великодні свята продовжуються, і доручив зосередити особливу увагу на посиленому режимі несення служби до повного закінчення усіх святкових заходів.