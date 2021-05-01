Благодатний вогонь для УПЦ МП із Єрусалиму привезли нардеп Новинський та ексзаступник голови ОП Трофімов
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- Олексій Ярмоленко, Вікторія Мартинюк
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Facebook / Митрополит Антоній
У складі делегації Української православної церкви Московського патріархату, яка їздила по благодатний вогонь до Єрусалиму, були нардеп Вадим Новинський та колишній заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив сам Новинський.
Він зазначив, що склад делегації УПЦ МП ніхто не приховував і на сайті, а також у соцмережах, публікувалися відповідні фотографії. За його словами, до Єрусалиму вони вирушили із благословення очільника УПЦ МП Онуфрія.
Очільником делегації був митрополит УПЦ МП Антоній. На своїй сторінці у Facebook він двічі публікував фотографії делегації — перед вильотом із Києва та після посадки в Єрусалимі. На обидвох фото присутні Новинський та Трофімов.
Благодатний вогонь для УПЦ МП прибув до Києва ввечері 1 травня. Водночас Православна церква України (ПЦУ) очікує отримати його вже в неділю, 2 травня.
- Президент Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова у листопаді 2020 року. І одразу призначив його своїм радником. В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику та комунікацію з регіонами та очільниками обласних державних адміністрацій.
- Сергій Трофімов — відомий прихожанин Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, у жовтні 2020 року він прислуговував у церкві УПЦ МП та допомагав у служінні Онуфрію. В одному зі своїх інтерв’ю Трофімов зазначав, що для нього Онуфрій «поєднує в собі такі унікальні прикмети як мудрість, твердість і при цьому безмежну любов до всіх».